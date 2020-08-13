Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki saldırısı aydınlatılmalı

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Sidekan bölgesinde düzenlediği silahlı insansız hava araçları (SİHA) saldırısında Iraklı iki üst düzey yetkilinin ve bir Iraklı askerin ölmesi hakkında açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, olayın aydınlatılması gerektiğini belirtti.

Fransa'nın Türkiye'nin Irak'taki saldırısından üzüntü duyduğunu belirten Le Drian, "Bu olayı kınıyoruz. Paris hükümeti Irak'ın egemenliğine sonuna kadar saygılı olunması gerektiğinin altını çiziyor. Bu olayın tümüyle aydınlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll de, düzenlediği basın toplantısında "Fransa, aydınlatılması gereken bu ciddi olaydan üzüntü duyuyor. Dışişleri Bakanı Le Drian'ın 16 Temmuz'da Bağdat'ta mevkidaşına hatırlattığı gibi Fransa, Irak'ın egemenliğinin tümüyle korunmasının gerekliliğine bağlılığını koruyor" ifadelerini kullandı.

11 Ağustos'ta Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK mensubunun hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği yönünde bir açıklama yapmıştı.

Daha sonra Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Sidakan bölgesinde düzenlediği İHA saldırısında iki Iraklı yetkilinin ve bir Irak askerinin öldürülmesi' kınanırken, Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu hafta Bağdat'a düzenleyeceği ziyaretin iptal edildiği duyurulmuştu.