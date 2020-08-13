Miçotakis ve Merkel Doğu Akdeniz’deki durumu görüştü

Yunanistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Miçotakis, Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi’nin yarınki toplantısı bağlamında, Merkel’e Türkiye’nin çıkardığı huzursuzluk hakkında bilgi verdi” ifadesine yer verildi.

‘Dendias ve Netanyahu jeopolitik sorunları görüştü’

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın gittiği Kudüs’te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, bugün Kudüs’te Netanyahu ve Dendias arasında gerçekleşen görüşmede, jeopolitik sorunların yanı sıra, ekonomik ilişkilerin genişletilmesi ve iki ülke arasında turizmin canlandırılması konularını ele alındığı belirtildi.

Netanyahu, görüşmenin başında, “Ekonomik ilişkilerimizi ve elbette turistik ve iş bağlarımızı genişletmeye devam etmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

Bir başka önemli konunun, Doğu Akdeniz’deki “iki demokrasinin ortak jeopolitik çıkarları” olduğunu kaydeden Netanyahu, “Doğu Akdeniz’de, Türkiye dahil herhangi bir tarafın her türlü saldırganlığına ciddi yaklaştığımız ortada” dedi.