Die Welt: 24 AB ülkesi Kuzey Akım 2'ye yönelik ABD yaptırımlarına karşı çıktı

Gazete, Avrupa heyetinin (hangi düzeyde olduğu belirtilmedi) video konferans sırasındaDışişleri Bakanlığı’na çektiği protesto notasına hangi ülkelerin katılmadığıyla ilgili bilgi vermedi.

Welt’e konuşan Avrupa diplomatik çevrelerinden kaynaklar, “12 Ağustos'ta, AB delegasyonunun ABD dış politika departmanı ile yaptığı toplantı sırasında, ABD yaptırım politikasına ilişkin bir protesto notası verdiğini teyit edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Gazeteye göre, protesto notası içerik olarak Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 17 Temmuz’da ‘ABD'nin kendi sınırları dışında yaptırım uygulamasının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Kuzey Akım-2 ve Türk Akım’da dahil olmak üzere, Avrupa ​​şirketlerine ve çıkarlarına karşı artan yaptırımlarından ve yaptırım tehditlerinden derin endişe duyduğunu’ belirttiği açıklamasını tekrar ediyor.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD’nin yanı sıra gaz transitini kaybetmekten çekinen Ukrayna projeye karşı çıkıyor.

ABD, geçen aralıkta projeye yaptırımlar uygulamaya başlamış ve boru döşeyen inşaat şirketlerinin çalışmalarını derhal durdurmalarını istemişti. İsviçreli Allseas şirketi, hemen Kuzey Akım-2'nin gaz boru hattı inşaatını askıya aldığını duyurmuştu.

Rusya ise Kuzey Akım-2 projesinin ABD’nin yaptırımlarına rağmen tamamlanacağını ve kalan kısmının yapımı için Rus enerji şirketi Gazprom’a ait Akademik Çerskiy gemisinin kullanılacağını açıklamıştı.