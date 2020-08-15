Lukaşenko: Putin ile Belarus’a yardım konusunda anlaştık

Belarus'un resmi haber ajansı Belta’nın aktardığına göre Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Savunma Bakanlığı çatısındaki Stratejik Yönetim Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le güvenliğin sağlanması konusunda gelecek ilk talepte Belarus’a yardım sağlanması üzerine anlaştıklarını ifade etti.

Lukaşenko, “Askeri bileşen söz konusu olduğu zaman Rusya Federasyonu ile Birlik Devleti ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde bir anlaşmamız var. Bu konular da söz konusu anlaşmaya uygun. Bu nedenle bugün Rusya Devlet Başkanı ile durumla ilgili uzun ve detaylı bir konuşma yaptım. Hatta biraz şaşırdığımı da söyleyebilirim, zira o (Putin) olup biten her şeyden haberdar” diyerek şöyle devam etti:

“Putin ile şöyle anlaştık, ilk talebimizde Belarus Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak için kapsamlı yardım sağlanacak.”

Belarus’ta seçim protestolarında 6 bin 700’den fazla kişi gözaltına alındı

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı. Seçim gecesi başlayan ve 13 Ağustos’a kadar devam eden izinsiz protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, 6 bin 700’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre olaylarda 121 polis yaralandı, soruşturma makamları tarafından 90’dan fazla ceza davası açıldı. Polisin, protestolarda göstericilere yönelik sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80.1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.

Muhalefet, 'hile karıştırıldığı' iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.