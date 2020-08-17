Askerleri taşıyan bir konvoy Minsk’in merkezine doğru yöneldi

Sputnik muhabirinin Minsk’ten aktardığına göre Belarus İçişleri Bakanlığı’na bağlı iç birliklerden askerlerin bulunduğu 10 kamyondan oluşan bir konvoy, Neavisimost Bulvarı üzerinden başkentin merkezine doğru ilerledi.

Konvoyun, gösterilerin devam ettiği Belarus Ulusal Devlet Televizyon ve Radyo Şirketi (Belteleradiokompaniya) binasının yakınındaki Moskovskaya metro istasyonundan geçtiği ifade edildi.

Belarus’taki gösteriler

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı. Seçim gecesi başlayan ve 13 Ağustos’a kadar devam eden izinsiz protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, 6 bin 700’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre olaylarda 121 polis yaralandı, soruşturma makamları tarafından 90’dan fazla ceza davası açıldı. Polisin, protestolarda göstericilere yönelik sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.

Üçüncü günden sonra güvenlik güçleri yürüyüş ve gösterilere müdahale etmedi ve göstericileri dağıtmak için güç kullanmadı.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80.1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.