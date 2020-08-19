Norveç, bir Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Norveç Dışişleri Bakanlığı, ülkede görev yapan bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

NRK gazetesinin Norveç Dışişleri'nden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Dışişleri Bakanlığı, ülkede görevli bir Rus diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.

Bakanlık, sınır dışı edilen Rus diplomatın adına ve konunun detaylarına dair açıklama yapmazken, kararın önceki gün Oslo'da bir Norveç vatandaşının casusluk şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Norveç polisi, gözaltına alınan kişinin, bir Rus istihbarat görevlisine bilgi aktardığından şüphelenildiğini açıklamıştı.

Çekya 6 Haziran'da, Slovakya ise 10 Ağustos'ta Rusya Federasyonu'ndan ikişer diplomatı casusluk gerekçesiyle sınır dışı etmişti.