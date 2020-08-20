Lukaşenko’dan polise ‘protestoları bastırın’ talimatı

AB liderlerin Belarus’taki gerginlikle ilgili olağanüstü toplandığı bugün, Lukaşenko’dan polise protestoları bastırma talimatı geldi.

Belarus’un resmi haber ajansı Belta’nın aktardığına göre, Lukaşenko, “Minsk’te artık hiçbir karışıklık olmamalı. Halk yoruldu, huzur ve sessizlik istiyor” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko ayrıca ‘savaşçı ve silah’ akışını önlemek için sınırda denetimin artırılmasını emretti.

Protestolar sırasında işten ayrılan devlet basın kuruluşları çalışanlarının yeniden işe alınmayacağını belirten Lukaşenko, istihbarat kurumlarına da protestoları organize edenleri aramaya devam etmeleri yönünde talimatında bulundu.

Лукашенко дал поручение МВД:



«В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины».



Также поручения были даны Минобороны и Госпогранкомитетуhttps://t.co/s0ZdcdJl44 — Onliner (@OnlinerBY) August 19, 2020

​Ulusal Koordinasyon Konseyi faaliyete başladı

Diğer yandan seçimlerde aday olan muhalif Svetlana Tihanovskaya’nın kurduğu, iktidarın devrine yönelik Ulusal Koordinasyon Konseyi Minsk’te faaliyete başladı Bugün yapılan basın toplantısında konsey, amaçlarının seçimlerin yenilenmesi ve iktidarın devredilmesi olduğunu kaydetti.

Konsey ayrıca bugün kapalı kapılar ardından ilk oturumunu gerçekleştirecek.

Lukaşenko ise konseyin kurulmasını iktidarı ele geçirme girişimi olarak değerlendirerek sert tedbirler alacağı uyarısında bulundu.