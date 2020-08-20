Yunanistan, Mısır ve BAE genelkurmay başkanları telefonda görüştü

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır genelkurmay başkanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Ege Denizi ve Akdeniz’deki durumun ele alındığı bildirildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohamed Farman Hegazi ve BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral Hamad Mohammed Thani Al-Rumaithi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi, görüşmelerde Ege Denizi ve Akdeniz’deki durum ele alındı.

Floros’un dış ülkelerden üst düzey askeri yetkililerle bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşülen kişilerin arasında Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohamed Farman Hegazi ve BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral Hamad Mohammed Thani Al-Rumaithi de olduğu ifade edilen açıklama, şöyle devam etti:

“Temaslar sırasında karşılıklı ilgi duyulan konular, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgedeki güncel gelişmeler ele alındı.”