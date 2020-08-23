Belarus'ta Devlet Başkanlığı Sarayına saldırı girişimi

ONT TV kanalına konuşan Eismont, "Sözde protestocular binaya kendilerine göre bir tür saldırıya girişti. Ancak cesaretleri uzun sürmedi. Neler olabileceğini görünce, kelimenin tam anlamıyla arkalarını dönüp ters yöne doğru kaçmaya başladılar” dedi.

Belarus liderinin ülkeden kaçtığı iddialarına yanıt veren Eismont, Lukaşenko’nun saldırı girişimi sırasında Bağımsızlık Sarayı’nda olduğuna vurgu yaparak, “Bundan sonra, başkan bir helikopter çağırdı ve şehri ve sözde mitingi havadan denetledi. Kısa bir süre sonra Bağımsızlık Sarayı’na geri döndü ve sarayı koruyan personele teşekkür etti. Ayrıca, polis özel kuvvetleri mensuplarının yanına giderek sohbet etti ve onlara da teşekkür etti” ifadelerini kullandı.