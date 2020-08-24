Okulları açmayı 'ahlaki görev' ilan eden Bojo'dan ebeveynlere 'çocukları sınıflara gönderin' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Britanya Başbakanı Boris Johnson da okulların açılması ve çocukların okulları gönderilmesi için ısrarcı çıktı. Britanya'da Kovid-19 vakalarının yeniden artış eğilime girmesiyle bazı kısıtlamalara geri dönülmesine rağmen Muhafazakar Partili Başbakan, ebeveynlere çocuklarını okullara göndermesi çağrısı yaptı.

Britanya Başbakanı Boris Johnson (BoJo), koronavirüs pandemisi yüzünden beş ay önce kapanan okulların hepsi gelecek ay açıldığında, ebeveynlere korkularını bir kenara bırakıp çocuklarını sınıflara geri yollamaları çağrısı yaptı.

BoJo, yazılı açıklamasında, okulları güvenli şekilde yeniden açmanın hükümetin ahlaki görevi olduğunu ve yaz boyunca bunun için çalıştıklarını savundu.

Sürü bağışıklığı uygulama adına Britanya'yı Avrupa'nın pandemi merkezine dönüştüren ve bu arada kendisi de koronavirüse yakalanıp ölümden dönen Muhafazakar Partili Başbakan, bugüne dek doğru uzmanlardan doğru tavsiye alıp almadığı ve aldıysa bile uygulayıp uygulamadığı büyük tartışma konusu olmasına rağmen, artık Kovid-19 konusunda çok daha fazla şey bildikleri ve uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

"Okulda Kovid-19 kapma riski çok düşük. Gelişimi, sağlığı ve refahı açısından çocuğun okuldan uzakta olması çok daha zararlı" iddiasında bulunan Bojo, bu nedenle çocukların öğrenmeleri ve arkadaşlarıyla olmaları için sınıflara geri dönmelerinin hayati derecede önemli olduğunu dile getirdi.

Britanya'yı oluşturan İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda'nın Kamu Sağlığı Başkan veya Başkan Yardımcılarının açıklamasında da ilk veya ortaokul çağındaki çocukların Kovid-19'dan ölme riskinin son derece düşük olduğunu gösteren araştırmalara dikkat çekildi.

5 ile 14 yaş arasındakilerin Kovid-19 enfeksiyonundan ölüm oranının milyonda 14 olarak tahmin edildiği belirtilen açıklamada, bunun da çoğu mevsimsel grip enfeksiyonundan daha düşük olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19'a yakalanan çocukların ve gençlerin büyük çoğunluğunun hafif semptomlarla hastalığı geçirdiği veya hiç semptom göstermediğine dair birçok araştırma olduğu belirtildi.

İngiltere Halk Sağlığından yapılan açıklamada da çocukların okulda virüs kapma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.

Ülkede okulların sadece yüzde 0,01'inde salgın görüldüğü vurgulanan açıklamada, haziranda okul öncesi ve ilkokula giden 1 milyondan fazla çocuktan sadece 70'inin virüs kaptığı aktarıldı.

Britanya'da okullar salgın nedeniyle 20 Mart'ta kapatılmış, ancak haziranda bazı sınıflar katılım zorunluluğu olmaksızın yeniden açılmıştı.

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