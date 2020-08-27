Almanya’dan Akdeniz’deki askeri tatbikatlara eleştiri

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, AB Savunma Bakanlarının Berlin’de yaptığı gayri resmi toplantıdan sonra düzenlenen basın toplantısında, “Siyasi tartışmaları ve görüşmeleri yeniden başlatmak için bir başlangıç noktası bulmalıyız. Bugün yapılan tatbikat elbette buna yardımcı olmuyor” ifadesini kullandı.

Yunanistan bugün Fransa, İtalya ve Kıbrıs ile ortaklaşa 3 günlük deniz tatbikatı başlattı. Ayrıca Türkiye ve ABD de bugün ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Avrupa medyasına göre Almanya, bölgedeki gerilimin tırmanmasını önlemek için Türkiye ve Yunanistan arasında görüşmelerin başlatılması konusunda arabulucu olmaya çalışıyor.