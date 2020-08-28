Maas: Navalnıy vakası nedeniyle Rusya'ya baskı artırılabilir

Berlin'de gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısından konuşan Maas, Almanya'daki Charite kliniğinde tedavi gören Navalnıy'ın yaşadığı sürece AB'nin nasıl baktığını anlattı.

Maas, "Charite kliniğinde ortaya çıkacak sonuçları beklemeliyiz. Eğer Navalnıy'a bir madde verildiği, madde verildiğinin daha muhtemel olması, maddenin başka vakalarda kullanılması söz konusu olursa, Moskova'nın durumun açıklığa kavuşturulmasına katkı sunması için Rusya'ya baskı artırılacak" dedi.

Maas, Rusya'dan bir katı gelmemesi halinde buna nasıl tepki verileceğini bir kez daha istişare edeceklerini belirtti.

'Aktif soruşturma Rusya-AB ilişkilerini iyileştirebilir'

Rusya-AB ilişkilerinde bazı 'kara bulutlar' olduğunu söyleyen Maas, "Bu nedenle Rusya, Navalnıy vakasını soruşturmak için elinden gelen çabayı göstermeli. Bu soruşturmanın sıradan olmamasını, olayın sebeplerinin kapsamlı ve şeffaf bir şekilde araştırılmasını, tüm sorumluların cezalandırılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Maas, Rusya'nın bu vakayı aktif şekilde soruşturmasının Ukrayna'nın doğusundaki gelişmeler de dahil olmak üzere Moskova ile Brüksel arasındaki ilişkilerin iyileşmesini beraberinde getirebileceğini ekledi.

Navalnıy, Sibirya'daki Tomsk kentinden başkent Moskova'ya giderken uçakta kendisini kötü hissetmesi nedeniyle Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Almanya'ya sevk edilmişti.

Muhalif ismin sözcüsü Kira Yarmış, fenalaştığı gün Navalnıy’ın sadece çay içtiğini, politikacının çaya konulan bir maddeyle zehirlenmiş olduğundan şüphelendiklerini açıklamıştı.

Fakat Navalnıy’ın Rusya’nın Omsk kentinde kaldırıldığı hastanede yapılan toksikoloji testleri temiz çıkmıştı. Doktorları, politikacının kan ve idrar testlerinde zehirli bir maddeye rastlamadıklarını belirmişti.

Navalnıy’ın durumuna kan şekerinin aniden düşmesiyle ortaya çıkan metabolik bir hastalığın sebep olduğu kaydediliyor. Politikacının mevcut sağlık durumu ise stabil olarak açıklandı. Muhalif ismin tedavisine Almanya'da devam ediliyor.