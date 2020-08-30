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    Banksy'nin finanse ettiği yardım gemisi Akdeniz’de mahsur kaldı

    Banksy'nin finanse ettiği yardım gemisi, yardım çağrılarının göz ardı edilmesi nedeniyle Akdeniz’de mahsur kaldı

    © İHA / AYLİN KARADENİZ
    Avrupa
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    Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy tarafından finanse edilerek, Afrika'dan Avrupa’ya ulaşmaya çalışan sığınmacılara yardım etmek amacı ile yola çıkan gemi yardım çağrılarının göz ardı edilmesi nedeniyle Akdeniz'de mahsur kaldı.

    Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy tarafından satın alınan ve eskiden Fransız Donanmasına ait olan 30 metre uzunluğundaki tekne Afrika'dan Avrupa’ya ulaşmaya çalıştığı sırada Akdeniz’de mahsur kaldı.

    Banksy, tarafından pembe ve beyaz renklere boyanan Louise Michel adlı gemi Afrika'dan Avrupa’ya gelmek isteyen sığınmacılara yardım etmek için yola çıkmıştı. 10 kişilik bir mürettebat tarafından yönetilen gemide 200'den fazla sığınmacı bulunuyor.

    Mürettebat, gemideki durumunun kötüye gittiğini, İtalya, Malta ve Almanya'daki yetkililere durumun bildirilmesine ve yardım istenilmesine rağmen yardım taleplerinin reddedildiğini iddia etti. Geminin, dün geceden itibaren Akdeniz'in ortasında mahsur kaldığı belirtildi.

    ​Louise Michel’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mürettebatın yardım çağrılarının göz ardı edildiği ve gemide bulunanlardan bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, “Bunlar, sırtınızı çevirdiğiniz hayatta kalanlar. Korku ve insanlık dışı durumdan kurtulduktan sonra güvenli bir yere ihtiyaçları var. Hemen harekete geçmelisiniz!" ifadeleri kullanıldı.

    Mürettebat tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarında ise, “Teknede zaten bir ölü var. Acil yardıma ihtiyacımız var", "Louise Michel hareket edemiyor, Avrupa acil yardım çağrılarımızı görmezden geliyor, sorumlu yetkililer yanıt vermiyor" denildi.

    Uluslararası Göç Örgütü ve BM Mülteciler Yüksek Komisyonu tarafından yapılan ortak açıklamada, "Orta Akdeniz'de AB liderliğindeki özel arama ve kurtarma kapasitesinin devam etmemesinden derinden endişe duyduklarını" ifade ederek, “Bir çözüm bulunmalı ve gemiden inmek için güvenli bir liman sağlanmalıdır. Ticari bir tanker, insani yardıma muhtaç veya uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişileri tutmak için uygun bir yer olarak kabul edilemez. Karaya ulaştıklarında uygun Covid-19 önleme tedbirleri uygulanabilir" denildi.

    İtalyan yardım gemisi Mare Jonio’nun Louise Michel'e yardım etmek için Sicilya'nın Augusta limanından ayrıldığı belirtildi. İtalya Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada ise, Güney İtalya'daki Lampedusa Adası’ndan gönderilen bir devriye botunun, Perşembe gününden bu yana Libya açıklarından gemiyle alınan 219 sığınmacı arasından "en savunmasız olarak kabul edilen" 32’si kadın, 13’ü çocuk toplam da 49 sığınmacının kurtarıldığı aktarıldı.

    Malta Silahlı Kuvvetleri Ortak Harekat Merkezi Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Şu anda birkaç arama ve kurtarma operasyonu yürütüyoruz. Her zaman yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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