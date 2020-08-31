Yunanistan Maliye Bakanı: Orduyu güçlendirmek için daha fazla para harcamaya hazırız

Yunanistan Maliye Bakanı Christos Staikouras, savunma harcamalarına dönük açıklamalarda bulunarak, silahlı kuvvetleri güçlendirmek için daha fazla para harcamaya hazır oldukları mesajını verdi.

Yunanistan Maliye Bakanı Christos Staikouras, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulunarak, savunma harcamalarının artırılacağına işaret etti.

Alpha TV'ye röportaj veren Staikouras, yıllardır savunma harcamalarına dönük kemer sıkma politikalarının ardından ülkesinin bu yılın başlarında silahlı kuvvetlerini desteklemek için nakit rezervlerinin bir kısmını harcamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Görevinin 'silahlı kuvvetlerin önleme gücünü tahkim etmek olduğunu belirten Staikouras, "Maliye Bakanlığı olarak, hükümetin bu alandaki kararlarını desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ashsharq al-Awsat'ın aktardığına göre Bakan, hükümetin stratejisinin sadece silah alımlarına yönelik olmadığını kaydederek, detayların önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacağını ifade etti.

Yunanistan, 2009 yılının sonlarında patlak veren borç krizi sırasında, ekonominin ayakta kalmasına yardımcı olan üç uluslararası kurtarma paketi kapsamında savunma harcamalarını askıya almıştı.