Alman Dışişleri Bakanı Maas'tan Rusya'ya çağrı: Navalnıy'ı zehirleyenleri bulun ve cezalandırın

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya hükümetine Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesinin arkasındaki suçluları bulma ve cezalandırma çağrısı yaptı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'la ortak basın toplantısı düzenleyen Maas, Alman ordusu uzmanlarının Navalnıy'ın Noviçok maddesiyle zehirlendiği sonucuna vardığı araştırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maas, "Artık bunun sinirleri paralize edici, askeri kimyasal madde kullanılarak gerçekleştirilen bir saldırı olduğunu biliyoruz. Şu anda en önemli husus, Rusya'da soruşturma yürütülmesi ve suçluların cezalandırılması" dedi.

Rusya'nın Avrupa'daki komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmeye ciddi şekilde ilgi duyması gerektiğini savunan Maas, şu anda Avrupa'yla ilişkilere belirleyici katkı sunmanın tam zamanı olduğunu kaydetti.

Almanya ordusundan uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Berlin'deki Charite kliniğinin talebi üzerine Alman ordusuna ait özel bir laboratuvar, Aleksey Navalnıy'dan alınan numuneler üzerinde toksikolojik test yaptı. Noviçok grubu kimyasal, sinirleri paralize edici askeri nitelikli madde olduğu kesin olarak belirlendi" demişti.