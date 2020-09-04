Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Navalnıy olayı nedeniyle Rus elçiyi çağırdı

Rus diplomatik temsilcilikten Sputnik'e yapılan açıklamada Avusturya Dışişleri yetkililerin Lyubinskiy'le Navalnıy vakasını istişare ettiği bildirildi.

Bu arada Facebook hesabından açıklama yapan Lyubinskiy, "Hızlı, şeffaf ve tam teşekküllü soruşturma yapılması konusunda Rusya'ya yöneltilen talepleri yersiz buluyorum. Zira Alman tarafı, herhangi bir bilgi, bulgu ve somut veri sunmadığı gibi Rusya Başsavcılığı'nın sorularına da hiçbir şekilde yanıt vermedi" ifadelerini kullandı.