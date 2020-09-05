Belarus İçişleri: Dünkü izinsiz gösterilerde 41 kişi gözaltına alındı

Bakanlığın Telegram kanalından yayınladığı açıklamada, dün ülke genelinde düzenlenen izinsiz protestolara katılan 41 kişinin gözaltına alındığı, aralarından 21 kişinin davaları sonuçlanıncaya kadar geçici gözaltı merkezlerine sevk edildiği ifade edildi.

Açıklamada, “4 Eylül’de ülke genelinde toplumsal ve siyasi etkinlikler düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, söz konun eylemler sırasında düzeni ve kamu güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri aldı. Dün, toplu etkinlikler ile ilgili yasayı ihlal ettiği için toplam 41 kişi gözaltına alındı. Davaları mahkeme tarafından inceleninceye kadar 21 kişi geçici gözaltı merkezlerine sevk edildi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre ülkenin tüm bölgelerinde barış, asayiş ve huzuru desteklemek amacıyla yaklaşık 1.5 bin kişinin katıldığı 16 toplu gösteri düzenlendi.

13 yerleşimde yapılan 22 izinsiz protesto gösterilerine katılanların sayısı ise yaklaşık bin kişi olarak verildi. Bakanlık ayrıca başkent Minsk’te birkaç farklı noktada izinsiz gösterilerin düzenlendiğini ifade etti.