Belarus'ta Koordinasyon Konseyi'nden muhaliflerin serbest bırakılması çağrısı

Belarus Koordinasyon Konseyi'nin yazılı açıklamasında, "Mariya Kolesnikova, Liliya Vlasova, Anton Rodnenkov, İvan Kravtsov’un derhal serbest bırakılmasını ve ayrıca Olga Kovalkova, Pavel Latuşko ve Svetlana Tihanovskaya’nın ülkeye özgürce dönme olasılığının teyit edilmesini talep ediyor" ifadelerine yer verildi.

Koordinasyon Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Olga Kovalkova’nın zorla ülkeden çıkarıldığı, Konsey üyesi Liliya Vlasova ve Yönetimin Kurulu üyesi Sergey Dılevskiy’in gözaltında tutulduğu ifade edilen açıklamada, Latuşko’nun Polonya ve Tihanovskaya’nın da Litvanya’ya gitmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Konsey ayrıca bugün irtibatı yitirdiği 3 üyesinin daha nerede olduğu konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadığını bildirdi.

2015 Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan Belaruslu yazar Svetlana Aleksiyeviç’in de yönetim kurulunda yer aldığı Koordinasyon Konseyi, ülkede yeni seçimler düzenlenmesi ve bunun neticesinde iktidarın barışçıl bir biçimde değişmesi amacıyla kurulmuştu.