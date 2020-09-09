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    Savaşın izlerini taşıyan şehirler

    Hollanda, Musul'da yanlışlıkla öldürdüğü siviller için tazminat ödeyecek

    © AFP 2020 / Ahmad Al-Rubaye
    Avrupa
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    Hollanda Savunma Bakanlığı, 2015'te Irak'ın Musul vilayetinde gerçekleştirdiği hava saldırısında yanlışlıkla evini vurup 4 yakınını öldürdüğü Irak vatandaşı Bassim Razzo'ya tazminat ödemeyi kabul etti.

    Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Hollanda Parlamentosuna gönderdiği yazıda, 21 Eylül 2015'te Musul'da IŞİD'e ait olduğu düşünülen bir eve yapılan operasyonda 4 yakınını kaybeden Iraklı Razzo'nun zararlarının tazmin edileceğini bildirdi.

    Bakan Bijleveld, Hollanda'nın kendi rızasıyla Razzo'nun maddi ve manevi kayıplarını karşılamak için ödeme yapmasının, sorumluluğu kabul ettikleri anlamına gelmediğini belirtti.

    Ödenecek tazminat miktarı açıklanmazken, Razzo'nun avukatı Liesbeth Zegveld, Bakanlık aleyhine 2 milyon avroluk dava açmıştı.

    Operasyon yanlış istihbarata dayanıyordu

    Koalisyon güçlerinin 21 Eylül 2015'te Musul'da IŞİD'e karşı yaptığı operasyon sırasında Bassim Razzo’ya ait ev, yanlış istihbarat sebebiyle Hollanda'ya ait F-16 uçağıyla vurulmuş, Razzo'nun eşi, kızı, kardeşi ve kuzeni saldırıda hayatını kaybetmişti.

    Saldırıyla ilgili araştırma sonucunda, bomba üreten bir fabrikaya yapıldığı düşünülen hava saldırısında, El-Havica ilçesinde bir semtin yerle bir hale geldiği, bunun IŞİD'e karşı gerçekleştirilen mücadelede "koalisyon güçlerinin en kanlı saldırılarından biri olduğu" açıklanmıştı.

    Hollanda 70 sivilin ölümüne sebep olduğunu kabul etmişti

    Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Kasım 2019'da yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda'nın IŞİD'e karşı mücadelesinde F-16 uçağıyla gerçekleştirilen hava operasyonlarında, 3 Haziran 2015'te Kerkük'ün 55 kilometre güneybatısındaki El-Havica ilçesinde en az 70 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda ülkesinin sorumluluğunu kabul etmişti.

    Sivillerin hayatını kaybetmesi nedeniyle "çok üzgün" olduklarını kaydeden Bijleveld, operasyonun yapıldığı yerlerle ilgili eksik ve yanlış bilgi edindiklerini fakat operasyonun kendisinin yanlış olmadığını savunmuştu.

    Savaş ortamında sivil kayıp riskinin tamamen ortadan kaldırılmasının imkansız olduğunu ifade eden Bijleveld, operasyonda sivillerin hayatını kaybetmesinin 2015'te Savunma Bakanlığınca bilindiğine işaret ederek, Temsilciler Meclisinin bir önceki Savunma Bakanı Jeanine Hennis tarafından bu konuda yanlış bilgilendirildiğini de kaydetmişti.

    Bilgi edinmek için yapılan başvurular reddedilmişti

    Kamu yayın kuruluşu NOS ve NRC gazetesinde yayımlanan bir araştırmada, Hollanda tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları hakkında daha fazla net bilgi edinmek için 2016'da Hollanda Savunma Bakanlığına, 2018'de de iki kez Hollanda Savcılığına yapılan başvuruların reddedildiği aktarılmıştı.

    Hollanda Savcılığının, 2018'de olayı araştırdığı ve soruşturmanın devam etmesi için bir sebep olmadığı kanısına vardığı bilgisi paylaşılmıştı.

    Araştırmada, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) söz konusu operasyonda 70 sivilin hayatını kaybettiğini doğruladığı, Hollanda Savunma Bakanlığınca ise ülkenin hava operasyonuna dahil olduğu konusunda henüz doğrulama gelmediği belirtilmişti.

    Operasyonda, siviller arasında ölenlerin daha fazla olduğu ve yüzlerce yaralının yanı sıra 23 çocuğun hayatını kaybettiği kaydedilmişti. 

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