Belarus Soruşturma Komitesi: Koordinasyon Konseyi’nin iki üyesi iktidarı ele geçirmeye çalışmaktan şüpheli bulunuyor

Belarus Soruşturma Komitesi, muhalefet tarafından kurulan Koordinasyon Konseyi üyelerinden Mariya Kolesnikova ve Maksim Znak’ın iktidarı ele geçirme çağrıları hakkındaki ceza davası kapsamında şüpheli bulunduklarını, her ikisi hakkında da tutuklanma kararı verildiğini duyurdu.

Belarus Soruşturma Komitesi basın dairesinden yapılan açıklamada, muhaliflere ait Koordinasyon Konseyi üyelerinden Mariya Kolesnikova ve Maksim Znak’ın iktidarı ele geçirme çağrıları hakkındaki ceza davası kapsamında şüpheli bulundukları, her ikisi hakkında da tutuklanma kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma İdaresi, Belarus Cumhuriyeti Ceza Kanununun 361. Maddesinin 3. Bölümü uyarınca Belarus Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından başlatılan ceza davasıyla ilgili soruşturmaya devam ediyor. Şüpheli Mariya Kolesnikova ve Maksim Znak hakkında savcı onayı ile tutuklama kararı alındı” ifadelerine yer verildi.

Aynı suçu işlediği şüphesiyle eski Belarus devlet başkanı adayı muhalif Viktor Babariko’nun avukatı İlya Saley’in de gözaltına alındığı ifade edilen açıklama, şöyle devam etti:

“Şu anda yürütülen soruşturma sırasında, Koordinasyon Konseyi adı verilen sivil toplum kuruluşuna üye olan bazı kişilerin ülkedeki sosyo-politik, ekonomik ve iletişimsel durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik eylemler gerçekleştirdiğine, Belarus Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğine zarar verdiğine dair kanıtlar elde edildi.”

Söz konusu eylemlerin basın yayın kuruluşlarını ve Internet kaynaklarını kullanma yoluyla gerçekleştirildiğini aktaran Soruşturma Komitesi, şu anda ceza davası ile ilgili tüm ayrıntıları belirlemeye yönelik soruşturma faaliyetlerinin yürütüldüğünü vurguladı.

Belarus’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet, iktidarın devri için Koordinasyon Konseyi'ni kurmuştu. Belarus Başsavcılığı ise ‘ulusal güvenliğe zarar vermeyi amaçlayan eylem çağrıları’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Diğer yandan muhalifler, belirledikleri tüm hedef ve yöntemlerin meşru ve ülke anayasasına uygun olduğunu savunuyor.