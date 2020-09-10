Lukaşenko: Belarus'ta iktidar sokak protestolarının baskısıyla el değiştirmeyecek

İktidarı bırakma niyetinde olmadığını bir kez daha dile getiren Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde iktidar değişikliğinin sokak protestoları sonucunda gerçekleşmeyeceğini vurguladı.

Belarus'un resmi haber ajansı BelTA'nın aktardığına göre Lukaşenko, iktidarın bir an evvel el değiştirmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğratarak görevi bırakmayacağını, zira kendisini bunun için seçmediklerini belirtti.

Lukaşenko, "Beni iktidarı bırakmamam nedeniyle sık sık suçluyorlar. Bu doğru bir suçlama. Halk beni bunun için seçmedi. İktidar bir kenara atıp başkalarına teslim etmek için verilmez" dedi.

1990'ların ortasında iktidarın çamura battığını ve ayaklar altına alındığını anımsatan Lukaşenko, "Çoğunuz bu dönemi hatırlıyorsunuz. Ben Belarus'un o zamana dönmesini istemiyorum. Bu nedenle, hiç kimse iktidarı bazılarının istediği gibi çamura atmaya cesaret edemez" ifadelerini kullandı.

İktidarın er ya da geç el değiştireceğini de kaydeden Lukaşenko, "Ancak bu, sokak protestolarının baskısıyla değil, hukuka uygun olarak gerçekleşecek" diye vurguladı.