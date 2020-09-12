Alman vekil Herdt: Bazı güçler, Navalnıy vakasını Rusya-Almanya ilişkilerini bozmak için kullanabilir

Alman parlamentosunun AfD'li milletvekili Waldemar Herdt, bazı güçlerin Aleksey Navalnıy vakasını Kuzey Akım-2 projesi üzerinden Rusya-Almanya ilişkilerini bozmak için bahane olarak kullanabileceğini söyledi.

Parlamentonun Dış İlişkiler Komitesi'nin üyesi olan Herdt, 360 televizyonuna verdiği demeçte Navalnıy vakasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Parlamentoda yapılan görüşmeler sırasında Hristiyan Demokrat Birliği'nden vekillerin Kuzey Akım-2 projesini sonlandırmaya hazır olduklarını söylediklerini olumsuz görüşlerin ortaya koyulduğunu aktaran Herdt, "Rusya'nın cezalandırılması, ona sabır göstermeyeceğimize dair bir mesaj verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Hristiyan Demokrat Birliği, patronları ABD'nin senaryosunu çok güzel uyguluyor" dedi.

Alman siyasetçi, Hristiyan Demokrat Birliği'nin Almanya'nın çıkarlarına zarar veren bir karar alınması için bastırdığını kaydeden Herdt, "Parlamentodaki bu tartışmalar egemenlikten ne kadar uzak olduğunuzu gösteriyor" diye vurguladı.

Sosyal Demokrat Parti'nin ise farklı bir tutum sergilediğini anlatan Herdt, "Solcular, önce soruşturma sonuçlarını bekleyip daha sonra karar alınması gerektiğini ifade etti" diye ekledi.