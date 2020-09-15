İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bini, toplam vaka sayısı da 600 bini geçti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bu zamana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti.

Avrupa'da Kovid-19 salgınının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da ölü sayısındaki artışın yanı sıra yeni vakalardaki yüksek rakamlar da yüksek rakamlar öne çıkmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, dün 593 bin 730 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 9 bin 437 artışla 603 bin 167 olarak güncelledi.

Kovid-19'dan son 7 günde 303 kişinin hayatını kaybettiği ve ölenlerin toplam sayısının 30 bin 4'e çıktığı kaydedildi.

Dünden bu yana ölü sayısında 156 artış olması dikkati çekti.

Ülkede son 7 günde salgından dolayı hastanede tedavi gören 2 bin 138 hasta olduğu ve bunlardan 151'inin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

Diğer yandan salgının ülke ekonomisine ve sosyal hayatına olumsuz etkileri de sürüyor.

Kovid-19'a karşı çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve ek önlemler isteyen sağlık çalışanları Madrid'de eylem yaparken Bask bölgesinde de öğretmenler ve okul çalışanları greve gitti.

Sağlık ve eğitim sektörlerinde benzer eylemler, eylül ayı boyunca ülkenin diğer bölgelerinde de yapılacak.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 425 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Ülkede salgından şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1875 olurken, vaka sayısı da 65 bin 21'e çıktı.

Portekiz hükümeti artan günlük vakalardan dolayı bugünden itibaren ülke genelinde 10 kişiden fazla toplanmaya yasak getirilmesi, alışveriş merkezleri ve dükkanların açılış ve kapanma saatlerinin, alkol satışının ve restoran ile kafeteryaların doluluk oranlarının kısıtlanması gibi ek önlemleri uygulamaya başladı.