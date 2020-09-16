Lukaşenko: Rusya benim ısrarımla Belarus’a kredi tahsis etti

Sputnik Belarus’un aktardığına göre Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’nın Belarus’a 1.5 milyar dolarlık krediyi kendi ısrarı üzerine tahsis ettiğini, söz konusu kredinin 1 milyar dolarlık kısmının Rusya’ya olan borçların iadesi için kullanılacağını ifade etti.

Lukaşenko, “Rusya’dan kredi talebinin benim ısrarım olduğunu söylemeliyim. Başbakan da, maliye bakanı da bu kredi ile eski borcumuzu kapatmamızı önerdi, zira biz bu yıl eski krediden olan borcu iade etmeliydik” diye konuştu.

Minsk’in tüm zorluklara rağmen 1 milyar dolarlık krediyi geri ödemeye hazır olduğunu vurgulayan Lukaşenko, “Bu yeni kredi değil. Ben daha önce Rusya yönetiminden o krediyi bu yıl ödemeyip, önümüzdeki yıla kadar ertelemeyi istemiştim. Sonuçta faizi uygun. Yani burada yeniden yapılandırma söz konusu” ifadelerini kullandı.

‘Minsk benzer koşullarda kargo sevkiyatlarını Baltık limanlarından Rusya’ya aktaracak’

Lukaşenko, Rus lider Vladimir Putin ile Soçi’de görüştüğü sırada kendisine, Mnsk’in benzer koşullarda kargo sevkiyatlarını Baltık limanlarından Rusya’ya aktarmaya hazır olduğunu bildirdiğini söyledi.

Belarus lideri, “Kargo sevkiyatlarının Baltık limanlarından Piter’e (St. Petersburg’a) aktarılması konusunu çok ciddi bir şekilde ele aldık. Ben kendisine doğrudan, ‘Baltık limanlarındaki koşulların benzerlerini sunmanız durumunda bizim için fark etmediğini’ söyledim. Benim hala Soçi’den gitmediğimi bilerek, tüm bu konuların hesaplanması ve görüşülmesi için talimat verdi” açıklamasında bulundu.

‘Rusya ile enerji alanında anlaşma sağlanabilir’

Soçi’de Putin’le birlikte enerji alanındaki işbirliğini de ele aldıklarını aktaran Lukaşenko, Rusya yönetimi ile enerji alanında anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu ifade etti:

“Somut rakamlara ve buna benzer şeylere girmedik. Ancak Büyükelçimiz ve Başbakan Yardımcımız Semaşko’nun (Rusya ile işbirliği konularında başbakan yardımcısı yetkilerine sahip olan Belarus'un Rusya Büyükelçisi Vladimir Semaşko) rapor ettiğine göre kendisi, Rusya’da enerjiden sorumlu kişilerle görüşüyor ve onlarla fiyat ve buna benzer konuların görüşülebildiğini ifade ediyor.”

Putin’in ayrıca kendisine ticaretin canlanması için iki ülkenin holding ve büyük endüstri işletmelerinin yöneticileri ve bakanları arasında diyalog başlatılmasını önerdiğini anlatan Lukaşenko, kendisinin de bu konuya sıcak baktığını ve kabul ettiğini söyledi.

Rus liderin bölgesel işbirliğinin de canlandırılmasını teklif ettiğini belirten Lukaşenko, “Ben de ona şu yanıtı verdim: eylül sonu (Belarus ve Rusya) Bölgeler Forumu düzenlenecek, orada bölge valilerinin arasındaki iletişimi yoğunlaştırmaya yönelik alışacağız. Bu büyük bir çalışma. Bu kişiler birçok konuyu çözer” ifadelerini kullandı.

Putin ile birlikte askeri sanayi sektöründe ve savunma alanında işbirliğini de ele aldıklarını söyleyen Lukaşenko, Rus lider ile tüm konuları değerlendirme imkanı bulduğu görüşmenin yaklaşık 5 saat sürdüğünü sözlerine ekledi.