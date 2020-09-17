Lukaşenko: Belarus’taki bugünkü olayların hazırlıkları ABD tarafından 10 yıl önce başlatıldı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus’ta yaşanan olayların aşamalı analizinin, “dış işgalcilerin plan ve taktiğini” gözler önüne serdiğini belirterek, “Onlar son 10 yıldır buna titizlikle hazırlanıyordu” dedi.

Belarus lider, “Tüm maskeleri hemen düşürmek için bu aktörleri adlarıyla analım. Bu, küresel merkezler seviyesinde öncelikle ABD, daha doğrusu sözde demokrasilere destek veren fonlar ağı. Avrupa kıtasında da ABD’nin uyduları olan Polonya, Litvanya, Çekya ve maalesef Ukrayna aktif olarak çalışıyordu” ifadesini kullandı.

Adları çektiği her bir ülkenin kendine düşen rolü oynadığını anlatan Lukaşenko, Çekya’nın uzun yıllardır kaynak terminali olarak görev yaptığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Polonya önce medya kanallarının kuluçka makinesi, şimdi de sürgündeki alternatif kurumların platformu olarak faaliyet gösteriyor. Belarus Nükleer Güç Santrali’den rahatsız olan Litvanya, Belarus-Avrupa ilişkileri bozmaya yönelik çalışıyor. Ukrayna da, misal toprak bütünlüğü konusunda ve diğer konularda tutarlı olarak onlara verdiğimiz desteğe rağmen, aramızdaki ilişkilerin ruhuna rağmen politik provokasyonların kalesi haline geldi. Böylelikle bu sürecin unsurlarını, destekçilerini ve yardımcılarını net bir şekilde görmüş oluyoruz. Organizatörlerin taktiği, ABD’nin klasik renkli devrimler ders kitabına göre inşa edildi. Şu meşhur Gene Sharp. Şimdi biz geriye baktığımızda ülkemizi yok etme senaryosunun tüm aşamalarını detaylı olarak görebiliyoruz. Ne mutlu bize ki, bu senaryonun hayata geçirilmesine izin vermedik ve vermeyeceğiz de”.

‘Komşularımız egemenliğimize saldırdı’

“Son yıllarda komşu ülkelerin düşman politikasını görmezden geldik” diyen Lukaşenko, “Ama onların Belarus karşıtlığı hiçbir yere kaybolmadı ve son günlerde kendi tam boy gösterdi. Dahası, bu düşmanlığı egemenliğimize ve hatta toprak bütünlüğümüze yönelik saldırıya vardı” diye ekledi.

Belarus lider, Avrupa Birliği’nin sağduyu sergileyeceği ve “aşırı gayretli bazı üyelerini dizginleyeceği” umudunu dile getirdi.