Altı kişi kuralını delenlerin ihbar edilmesi çağrısı yapan bakanı ters köşeye yatıran Bojo'dan 'partiler sürsün' sinyali

Koronavirüs pandemisinin yeniden şiddetlendiği ülkelerden Britanya'da bir yandan polis sokaklarda ve evlerde verilen kalabalık partilere baskın düzenlerken, diğer yandan 'çılgın parti hayvanlarının' ihbar edilip edilmemesi konusunda hükümet içindeki anlaşmazlık su yüzüne çıktı.

Kovid-19 vaka sayılarında artış yaşanmasının ardından kapalı ya da açık mekanlarda 6'dan fazla kişinin toplanmasını yasaklayan Britanya'da bunun nasıl uygulanacağına dair Muhafazakar Parti hükümetinden çelişkili açıkalamalar geliyor.

İlkin İçişleri Bakanı Priti Patel yurttaşlara komşuların parti düzenlediğine tanık olmaları durumunda polisi aramaları çağrısı yaptı. Patel, 6'dan fazla kişinin birarada olmasını yasaklayan kuralı hiçe sayıp koronavirüsün yayılmasına sebep olanları ihbar etmenin doğru olduğunu vurguladı.

Ardından Başbakan Boris Johnson (BoJo), 'Animal House' filmindeki tarzda çılgın partiler vermedikleri müddetçe 6 kişi kuralını ihlal edenlerin ihbar edilmesine gerek olmadığını söyledi.

Bugün The Sun'da yayımlanan mülakatta BoJo, yetkililere ihbarda bulunmadan önce kural ihlalcileriyle konuşulmasını tavsiye etti.

Oysa Patel, sokakta durup konuşan ailelerin bile kuralları ihlal ediyor olabileceklerini belirtmişti.

Yeni önlemler, ister içeride ister dışarıda olsun 6'dan fazla kişinin biraraya gelmesine yönelik yasağı ihlal edene 3200 sterline varan para cezaları öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'la yakın dostluğu ve benzer icraatlarıyla tanınan Başbakan ise "Oldum bittim ispiyonlama kültürünü sevemedim" diyerek şöyle devam etti:

"İnsanların ilk yapması gereken, elbette eğer endişelendilerse, bunu dostlarının ve komşularının gündemine getirmeleridir."

"Bence herkes açısından yapması mantıklı olan, komşularının faaliyetleri sonucunda halk sağlığına ciddi tehdit oluştuğunu düşünüyorlarsa, eğer Animal House tarzı devasa bir parti veriliyorsa, jakuzili falan, ve kamu sağlığına ciddi tehdit varsa, o zaman yetkililere bildirilmesi mantıklıdır."