Bulgaristan Savunma Bakanı Karakaçanov: Türkiye-Yunanistan ihtilafında taraf tutamayız

Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, Bulgaristan'ın bir NATO üyesi olarak Türkiye ile Yunanistan arasında Akdeniz'deki gaz yatakları nedeniyle yaşanan ihtilafta hiçbir tarafın yanında olamayacağını belirtti.

Komisyonu toplantısında konuşan Karakaçanov, Bulgaristan'ın bir NATO üyesi olarak Türkiye ile Yunanistan arasında Akdeniz'deki gaz yatakları nedeniyle yaşanan ihtilafta hiçbir tarafın yanında olamayacağını ifade etti.

Bulgar bakan, “Türkiye ile Yunanistan arasında, NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) birçok konuda serbest hareket edemediği, daha ciddi müdahale edemediği bir duruma şahitsiniz. Bulgaristan, bir NATO üyesi olarak bu ihtilafta hiçbir şekilde hiçbir ülkenin yanında olamaz, özellikle de Savunma Bakanlığı Türkiye ile Yunanistan arasındaki ihtilafa ilişkin siyasi açıklamalarda bulunmamalı, zira bunu her iki taraf ta yanlış yorumlayabilir. Mesele iki komşu ülkeyi ilgilendiriyor, durum çok hassas” diye konuştu.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’nın da iki ülke arasındaki ihtilafın çözümünün güç gösterisi ve gerilimi tırmandırmak yerine müzakere ve barışçıl diyaloğa bağlı olduğuna inandığını söyleyen Karakaçanov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zira öyle bir noktaya gelinirse bu iki ülkeden sonra Bulgaristan, ekonomik anlamda en çok zarar gören ülke olacak.”

Daha önce Bulgar gazeteci ve uluslararası hukuk uzmanı Velizar Ençev, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Yunanistan ihtilafında destek sözü vermiş olabileceğini, Bulgaristan’ın o nedenle görüşme hakkına açıklama yapmadığını ileri sürmüştü.