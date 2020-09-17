Assange'ın nişanlısı: Cezaevinde her gün röntgen taramasından geçiriliyor

Julian Assange'ın nişanlısı Güney Afrika doğumlu avukat Stella Morris, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda WikiLeaks kurucusunun kendisinin İngiltere’deki cezaevinde her gün röntgen taramasından geçirildiğini yazdı.

Açıklamada, “Julian’ı her sabah saat beşte uyandırıyorlar, kelepçe takıyorlar, hücreye götürüyorlar, çırılçıplak soyuyorlar ve röntgen taramasından geçiriyorlar. Onu tek yönde bir buçuk saat boyunca dikey bir tabutu andıran kapalı bir minibüsle taşıyorlar. Mahkeme salonunun uzak bir köşesinde, avukatlara normal bir şekilde danışamayacağı camdan bir odada tutuluyor” ifadelerine yer verildi.

Morris nisan ayında mahkemeye Assange’ı sağlık nedenleriyle kefaletle serbest bırakma çağrısında bulunmuştu.

Each day Julian is woken at 5am, handcuffed, put in holding cells, stripped naked and x-rayed. He's transported 1.5h each way in what feels like a vertical coffin in a claustrophobic van. He's in a glass box at the back of court from where he can't consult his lawyers properly. https://t.co/ncuEySMkFH — Stella Moris (@StellaMoris1) September 16, 2020

‘Çocukları Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde dünyaya gelmiş’

Assange'ın nişanlısı olduğunu söyleyen Güney Afrika doğumlu avukat Stella Morris ile yapılan röportajı içeren videoda Assange'ın oğulları olduğu belirtilen 2 yaşındaki Gabriel ile 1 yaşındaki kardeşi Max'in görüntülerine de yer verildi.

37 yaşındaki Morris, Assange'la ilk kez 2011'de tanıştıklarını ve ilişkilerinin 2015'te başladığını anlatmıştı.

Assange'ın 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde kaldığı sırada ilk çocuklarının dünyaya geldiğini dile getiren Morris, uzun yıllar boyunca özel hayatlarını korumaya çabaladığını ifade etmişti.

Ancak mahkeme, şartlı salıverilme kurallarını ihlal ettiği ve adaletten saklandığı gerekesi ile Assange'ı serbest bırakmayı reddetmişti.

Amerikan sırlarını ifşa etmişti

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı. ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve 'kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten' tutuklanmıştı. Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. Londra'daki bir hapishanede 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.

ABD’ye iadesi durumunda Assange’a 175 yıl hapis cezası verilebilir.