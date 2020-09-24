İsveç’ten Rusya’ya ‘sınır ihlali’ suçlaması

İsveç Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İki Rus savaş gemisi, 14 Eylül’de Gothenburg’un güneybatısında İsveç’in karasularına girdi. Gemilerin izni olmadığı için Savunma Bakanlığı bunu karasularına giriş prosedürünün ihlali olarak görüyor” ifadesine yer verildi.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, SVT televizyonuna açıklamasında, Rus gemilerin 11 dakika boyunca İsveç karasularında bulunduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş gemilerinin tüm seferlerinin tamamen uluslararası kurallara uygun şekilde gerçekleştiğini defalarca açıklamıştı.