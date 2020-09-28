Yunanistan'da pandeminin başından bu yana ilk sığınmacı ölümü gerçekleşti

Yunanistan’da pandeminin başından bu yana ilk kez bir sığınmacı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgını Yunanistan’daki mülteci kamplarında yayılmaya devam ediyor. Başkent Atina’nın kuzeyinde yer alan Malakasa Mülteci Kampı’nda Kovid-19 nedeni ile ilk kez bir sığınmacı hayatını kaybetti.

Yetkililer, sığınmacının 61 yaşında Afgan asıllı ve 2 çocuk babası olduğunu aktarırken, başkentte bir hastanede tedavi altındayken hayatını kaybettiğini ifade etti. Afgan göçmenle teması olan kişilerinin izinin sürüldüğünü belirten yetkililer, sığınmacının hastanede ne kadar süredir tedavi altında olduğu bilgisini ise paylaşmadı.

Yaklaşık 3 bin göçmene ev sahipliği yapan Malakasa Kampı’nda koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından 7 Eylül’den bu yana karantina tedbirleri uygulanıyor. Yunanistan, en az 110 bin göçmene ev sahipliği yapıyor, bunların 40 bini ise 5 adada aşırı kalabalık kamplarda tutuluyor. Ülkede birçok kampta salgının yayılmasını önlemek amacı ile karantina tedbirleri uygulanıyor.

Yunanistan’ın en büyük mülteci kampı olan Moria’da mültecilerde korona virüs tespit edilmesinin ardından kampta yangın çıkmıştı. Yaklaşık 2 bin 750 kişilik kapasiteye sahip Moria kampında 13 bine yakın mülteci yaşıyordu. Binlerce göçmen günlerce tarla ve yollarda yatmıştı.

Öte yandan Yunanistan’da toplam vaka sayısı 17 bin 444’e, toplam can kaybı ise 379’a ulaştı.