'Nobel ödüllü Belaruslu muhalif Aleksiyeviç ülkesini terk etti'

Belarus medyası, devlet başkanlığı seçimlerinde mevcut lider Aleksandr Lukaşenko’nun rakibi olan Svetlana Tihanovskaya’nın destekçileri tarafından kurulan Koordinasyon Konseyi’nin yönetim kurulu üyesi Nobel Edebiyat Ödülü’nün 2015 yılındaki sahibi Svetlana Aleksiyeviç’in ülkeyi terk ederek Almanya’ya gittiğini ileri sürdü.

Aleksiyeviç’in yardımcısı Tatyana Tyurina, yazarın sabah erken saatlerde Almanya’ya gittiğini doğrulayarak, "Ama gidişinin hiçbir şekilde Koordinasyon Konseyi’ne karşı başlatılan davayla ilgisi yok" dedi.

Aleksiyeviç’in kişisel ve edebiyat ile ilgili işlerinden dolayı gittiğini dile getiren Tyurina, yazarın bazı Avrupa ülkelerinde planlanan programları olduğunu belirterek, "Bu normal hayat, sadece sağlığı yüzünden uzun zamandır gidemiyordu. Ne zaman dönecek? Her şey sağlık durumuna ve ülkedeki gelişmelere bağlı" ifadelerini kullandı.

Koordinasyon Konseyi: Tedavi için gitti

Koordinasyon Konseyi’nden Rus basınına yapılan açıklamada, "Aleksiyeviç tedavi için gitti. Uzun zaman önce planlanmıştı ama bazı AB ülkelerindeki koronavirüsle ilgili durumdan dolayı sürekli erteleniyordu" denildi.