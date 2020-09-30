Azerbaycan: Ermeni güçleri Karabağ’daki temas hattında ablukaya aldık

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın basın ofisinden RİA Novosti’ye yapılan açıklamada, “Çevresi sarılan Ermeni güçlerini top ateşi ile yok etme ve cephenin Akdere-Terter kısmındaki alanları temizleme operasyonu yürütülmektedir” denildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan ise karşı tarafın geniş çaplı saldırılara başladığını belirtti.

Ovannisyan şu açıklamayı yaptı: “Azerbaycan kuvvetleri bu sabah Karabağ’ın kuzeyinde geniş çaplı saldırı operasyonları başlattı, çatışmalar devam ediyor. Karşı taraf uçak bombaları, havan topları ve füzeler ile ateş açıyor. Uzun mevzili silahlar ve insansız hava araçları da kullanılmakta dedi.”

Ermenistan ile Azerbaycan’ın yıllardan beri karşı karşıya geldiği Karabağ’da taraflar arasındaki çatışmalar pazar sabahı yeniden alevlendi.

Hem Ermenistan hem de Azerbaycan, ilk ateş açanın karşı taraf olduğunu söylüyor. Çatışmalar nedeniyle her iki taraf da olağanüstü hal ve seferberlik ilan etmiş durumda.

Her iki ülkenin de çatışmalar nedeniyle kayıpları olduğu biliniyor.

Hukuken Azerbaycan’a ait olan Karabağ, fiilense Ermeni güçlerin denetiminde olan bir bölge.