Kayıt
22:27 02 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    A man wearing a protective mask walks on a street amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Madrid, Spain, May 20, 2020. REUTERS/Juan Medina

    Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Madrid'e giriş ve çıkışlar bu akşam kapatıyor

    © REUTERS / Juan Medina
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104209/35/1042093589_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_a6e96639dc41bb1e082cc8a0f578daf0.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202010021042957675-kovid-19-vakalarindaki-artis-nedeniyle-madride-giris-ve-cikislar-bu-aksam-kapatiyor/

    İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun görüldüğü Madrid özerk yönetimine giriş ve çıkışların kısıtlamasıyla ilgili kararın bu akşamdan itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.

    Madrid özerk yönetiminin onayı olmadan merkezi hükümetin çıkardığı genelge sonrasında uygulanmaya başlanacak kurallar ülkede polemik yarattı.

    Dolaşım kısıtlamalarının ve ek önlemlerin Madrid özerk bölgesinin tamamına uygulanacak olmasına karşı çıkan Madrid özerk hükümeti, söz konusu genelgeye ihtiyati tedbir uygulanması talebiyle Ulusal Mahkeme'ye başvurdu.

    © AFP 2020 / JOSEP LAGO
    İspanya, Kovid-19 salgınına karşı tüm büyükşehirlere kısıtlamalar getiriyor

    Mahkemenin 15 gün içinde başvuruya yanıt vermesi gerekirken, yasal sürecin sonucu beklenmeden yeni kurallar uygulanmaya başlanacak.

    Madrid bölgesinde yaşayan yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren ve yerel saat ile 22.00'den itibaren (TSİ 23.00) yürürlüğe girecek yeni kurallar gereği sadece ikamet, iş, okul veya yasal bir mazeret göstermeksizin bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklanacak.

    Aynı şekilde Madrid bölgesi içinde bir ilçeden diğerine giriş ve çıkışlar da kısıtlanacak.

    Bu uygulama Madrid'de havaalanı ve tren istasyonlarını kapsamasa da buralarda asker ve jandarmanın da desteğiyle kontrollerin artırılacağı bildirildi.

    Diğer yandan, sağ görüşlü Halk Partisi'nin iktidarda olduğu Madrid'deki yerel yönetim, önlemlerin genişletilmesinden dolayı sol koalisyon hükümetini sert dille eleştirdi.

    Madrid Özerk Hükümeti Sağlık Bakanı Enrique Ruiz Escudero, düzenlediği basın toplantısında, "Bu önlemler büyük kaos yaratacak." şeklinde konuştu.

    Madrid Özerk Hükümeti Başkanı İsabel Diaz Ayuso ise "Yarından itibaren Madrid'e Berlin'den gelinebilir ama Parla'dan (Madrid şehir merkezine 20 kilometre uzakta) gelinemez! Kaos için teşekkürler Pedro Sanchez (İspanya Başbakanı)" yazılı bir tweet attı.

    Yeni önlemlere tepki gösteren bölgedeki esnaf ve iş insanları örgütlerinin temsilcileri de bu uygulamaların Madrid ekonomisinde haftada 600 milyon avroluk kayba neden olacağını savundu.

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise Madrid'deki Kovid-19 salgınının "olağanüstü bir durum" olduğunu savunarak, önlemlerin uygulanmasının gerekliliğini savundu.

    Salgından dolayı uygulanacak serbest dolaşım kısıtlamaları dışında Madrid bölgesine getirilen ek önlemler arasında, en fazla 6 kişinin toplanmasına izin verilmesi, ibadet yerlerinin en fazla 3'te 1 doluluk oranıyla hizmet vermesi, cenazelerde açık alanda 15 kapalı alanda ise 10 kişiye kadar sınır getirilmesi, dükkanların ve restoranların yüzde 50 doluluk oranına indirilip en geç saat 22.00'de kapatılması kuralları öne çıkıyor.

    Madrid'de alınan yeni kararlar, 14 günde bir revize edilecek.

    İspanya'da son haftalarda 10 bin civarında olan günlük vaka sayılarının 3'te 1'i Madrid bölgesinde tespit ediliyor.

    Madrid'deki hastanelerin toplam yatak sayısının yüzde 23'ünde ve yoğun bakım ünitelerinin de yüzde 42'sinde Kovid-19 hastaları tedavi görüyor.

    Etiketler:
    Kovid-19, Madrid, Koronavirüs, İspanya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen gece gökyüzü ve Büyük Ayı takımyıldızı görüntüsü
    Spiral galaksilerden yıldız kümelerine: Eylül ayında çekilen uzay görüntüleri
    Karikatür
    Pompeo, ABD’nin Avrupa politikasının amacını açıkladı
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet