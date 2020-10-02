Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Madrid'e giriş ve çıkışlar bu akşam kapatıyor

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun görüldüğü Madrid özerk yönetimine giriş ve çıkışların kısıtlamasıyla ilgili kararın bu akşamdan itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.

Madrid özerk yönetiminin onayı olmadan merkezi hükümetin çıkardığı genelge sonrasında uygulanmaya başlanacak kurallar ülkede polemik yarattı.

Dolaşım kısıtlamalarının ve ek önlemlerin Madrid özerk bölgesinin tamamına uygulanacak olmasına karşı çıkan Madrid özerk hükümeti, söz konusu genelgeye ihtiyati tedbir uygulanması talebiyle Ulusal Mahkeme'ye başvurdu.

Mahkemenin 15 gün içinde başvuruya yanıt vermesi gerekirken, yasal sürecin sonucu beklenmeden yeni kurallar uygulanmaya başlanacak.

Madrid bölgesinde yaşayan yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren ve yerel saat ile 22.00'den itibaren (TSİ 23.00) yürürlüğe girecek yeni kurallar gereği sadece ikamet, iş, okul veya yasal bir mazeret göstermeksizin bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklanacak.

Aynı şekilde Madrid bölgesi içinde bir ilçeden diğerine giriş ve çıkışlar da kısıtlanacak.

Bu uygulama Madrid'de havaalanı ve tren istasyonlarını kapsamasa da buralarda asker ve jandarmanın da desteğiyle kontrollerin artırılacağı bildirildi.

Diğer yandan, sağ görüşlü Halk Partisi'nin iktidarda olduğu Madrid'deki yerel yönetim, önlemlerin genişletilmesinden dolayı sol koalisyon hükümetini sert dille eleştirdi.

Madrid Özerk Hükümeti Sağlık Bakanı Enrique Ruiz Escudero, düzenlediği basın toplantısında, "Bu önlemler büyük kaos yaratacak." şeklinde konuştu.

Madrid Özerk Hükümeti Başkanı İsabel Diaz Ayuso ise "Yarından itibaren Madrid'e Berlin'den gelinebilir ama Parla'dan (Madrid şehir merkezine 20 kilometre uzakta) gelinemez! Kaos için teşekkürler Pedro Sanchez (İspanya Başbakanı)" yazılı bir tweet attı.

Yeni önlemlere tepki gösteren bölgedeki esnaf ve iş insanları örgütlerinin temsilcileri de bu uygulamaların Madrid ekonomisinde haftada 600 milyon avroluk kayba neden olacağını savundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise Madrid'deki Kovid-19 salgınının "olağanüstü bir durum" olduğunu savunarak, önlemlerin uygulanmasının gerekliliğini savundu.

Salgından dolayı uygulanacak serbest dolaşım kısıtlamaları dışında Madrid bölgesine getirilen ek önlemler arasında, en fazla 6 kişinin toplanmasına izin verilmesi, ibadet yerlerinin en fazla 3'te 1 doluluk oranıyla hizmet vermesi, cenazelerde açık alanda 15 kapalı alanda ise 10 kişiye kadar sınır getirilmesi, dükkanların ve restoranların yüzde 50 doluluk oranına indirilip en geç saat 22.00'de kapatılması kuralları öne çıkıyor.

Madrid'de alınan yeni kararlar, 14 günde bir revize edilecek.

İspanya'da son haftalarda 10 bin civarında olan günlük vaka sayılarının 3'te 1'i Madrid bölgesinde tespit ediliyor.

Madrid'deki hastanelerin toplam yatak sayısının yüzde 23'ünde ve yoğun bakım ünitelerinin de yüzde 42'sinde Kovid-19 hastaları tedavi görüyor.