Navalnıy'ın açıklamalarından sonra Alman parlamentosundan Rusya'ya yaptırım çağrısı

Almanya'da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Der Spiegel’e röportajında, zehirlendiğinden emin olduğunu belirterek bu olayda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eli olduğunu iddia etti.

Alman parlamentosunda en fazla koltuğa sahip Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) milletvekili Norbert Röttgen, "Putin’in eylem modelini, ancak anladığı dilden önlemlere başvurursak değiştireceğiz. Bunu yapmazsak Navalnıy'ınkine benzer başka olaylar da yaşanır" açıklamasında bulundu.

Sıkı yaptırımların tüm Avrupa Birliği (AB) düzeyinde kabul edilmesi gerektiğini dile getiren Sosyal Demokrat Partili Nils Schmid ise, yaptığı açıklamada "AB'nin, kişisel yaptırımları da içermesi gereken koordineli ve net bir yanıt vermesi gerekiyor. Nihayetinde Başkan Putin, şu anda tüm dünyanın izlediği muhalefete karşı mücadelenin siyasi sorumluluğunu taşıyor" ifadelerini kullandı.

Alman parlamenterler somut teklifler sunmaya hazırlanıyor. Teklifi hazırlama sözünü veren Hür Demokratik Parti Genel Başkanı Christian Lindner de açıklamasında "Suiistimal ve insan hakları ihlallerinin destekçilerinin Batı’daki açık toplumlarımızın ayrıcalıklarından özgürce yararlanmasına izin verilemez" dedi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya ile ilişkilerin kötüleşebileceği uyarısında bulunmuştu. Lavrov, Berlin’in Moskova karşıtı politika seçtiğini dile getirmişti.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Aleksey Navalnıy olayından sonra aniden gerilmişti. Rusya yönetimi, olayla ilgili herhangi bir bağlantısı olduğunu katiyen reddediyor.