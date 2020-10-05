BoJo hükümetinden Kovid-19 vaka sayımı fiyaskosuna soruşturma

Britanya'nın Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) Test ve Takip Sistemi'nin 7-10 gün boyunca 16 bin enfekte kişinin temasta bulunmasına set çekmesini ve kendilerini karantinaya almasını sağlamasını engelleyen hatayla ilgili hükümet 'sorunun niye daha erken tespit edilmediğine' dair soruşturma açtı.

İngiliz basınına 'fiyasko' olarak yansıyan İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'nun koronavirüs pozitif vaka açıklamalarında 25 Eylül ile 2 Ekim arasında 16 bin vakanın kayda geçmemesiyle ilgili soruşturma açıldı.

Newspaper headlines: Trump 'back soon' and 'fiasco over Covid count' https://t.co/0yyJlux2nQ — BBC News (UK) (@BBCNews) October 4, 2020

Britanya'nın Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) Test ve Takip Sistemi'nin 7-10 gün boyunca 16 bin enfekte kişinin temasta bulunmasına set çekmesini ve kendilerini karantinaya almasını sağlamasını engelleyen hatayla ilgili Boris Johnson'ın (BoJo) başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümetinden 'bilgisayarlardaki teknik arıza nedeniyle' açıklaması gelmişti.

Tam da Britanya'daki koronavirüs vakalarının günde 10 bini geçme eğilimine girdiği sırada gerçekleşen 'sayım fiyaskosuyla' binlerce koronavirüslü kişinin temasta bulunduğu kişiler günlerce takip edilemedi.

Yeni önlemlerin devreye sokmasının ardından gelen fiyaskoyla pandemiyle mücadelesinin inandırıcılığı sorgulanan hükümet, soruşturma duyurusu yaptı.

Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü, 16 bin vakanın kayıtlara geçmesini geciktiren teknik arızanın neden daha önce fark edilmediğine dair soruşturma açıldığını duyurdu.

Sözcü "Pozitif test sonuçlarını raporlama tablosuna nakletme sürecinde oluşan teknik arıza çözüldü ve tüm vakalar temas takip sistemine geçildi. Sorunun niye daha erken tespit edilmediğine dair bir soruşturma yürütülmektedir" dedi.