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    Yunan mahkemesi: Altın Şafak Partisi suç örgütüdür

    © AFP 2020 /
    Avrupa
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    Yunan mahkemesi, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olduğuna karar verdi.

    Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Temyiz Mahkemesi, Altın Şafak Partisinin suç örgütü olup olmadığıyla ilgili davada kararını açıkladı.

    5 yılı aşkın süredir devam eden davada mahkeme, Altın Şafak Partisi lideri Nikos Mihaloliakos ve 6 parti üyesi Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Papas'ın 'suç örgütünü yönettiğine', diğer 18 sanığın ise 'suç örgütüne üye olduğuna' hükmetti.

    Sanıkların alacağı cezalara ilişkin yargılamalar gelecek günlerde devam edecek.

    Yoğun güvenlik önlemleri

    Mahkemenin görüldüğü Atina Temyiz Mahkemesi çevresinde emniyet güçleri, olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.

    Yaklaşık 2 bin 200 polis ve keskin nişancının görevlendirildiği mahkeme çevresinde tüm yollar trafiğe kapatıldı.

    Atina Mahkemesi dışında başta ana muhalefet partisi SYRIZA ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyeleri olmak üzere siyasi partiler, sendikalar, antifaşist platformlar ve öğrencilerden oluşan 20 bini aşkın gösterici, "Masum değiller", "Naziler hapishaneye" , "Kahrolsun faşizm" şeklinde slogan attı.

    Polis göstericilere müdahale etti

    Çevik kuvvet güçleri, protestocuların attığı molotofkokteyllerine göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla yanıt verdi.

    Altın Şafak Partisi lideri Mihaloliakos, bazı eski parti mensubu milletvekilleri ve üyelerinin de yer aldığı 69 sanık suç örgütü kurmak, bu örgütte yer almak ve yönetmek, kara para aklamak, şantaj, izinsiz silah bulundurmak ve ırkçı şiddet eylemleri düzenlemek suçlarından yargılanıyordu. 

    Atina'nın Keratsini semtinde 2013 yılında sabaha karşı Altın Şafak Partisi üyesi Yorgo Rupakias, solcu şarkıcı Pavlos Fissas'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü.

    © AFP 2020 /
    Rapçi Pavlos Fyssas'ın annesi

    Vatandaşı Koruma Bakanlığı, aşırı sağcı partinin suç örgütü kapsamına alınması için soruşturma başlatmıştı. 

    Yunanistan'da geçen yıl yapılan genel seçimlerde Altın Şafak, yüzde 2.93 oy oranıyla yüzde 3'lük seçim barajını aşamadığı için parlamento dışında kalmıştı.

    Etiketler:
    suç örgütü, Suç, Yargılama, Altın Şafak, Yunanistan
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