İtalya'da günlük vaka sayısı Nisan'dan beri ilk kez 3 bini aştı

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklanan verilere göre, son 24 saatte 3 bin 678 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü günlük vaka sayısı, hem ağustostan beri yükseliş trendindeki günlük yeni vaka eğrisinin şu ana kadar ulaştığı en yüksek seviye hem de 24 Nisan'dan bu yana bir günde kaydedilen en yüksek günlük sayı oldu.

Salgın başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 333 bin 940 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 62 bin 576’ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da son 24 saatte 18 artarak 337'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 31 artarak 36 bin 61'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 1204 artarak 235 bin 303 oldu.

İtalya'da OHAL uzatıldı

İtalya'da Bakanlar Kurulu, 15 Ekim'de sona erecek salgına yönelik OHAL’in 31 Ocak 2021’e kadar uzatılmasını kabul etti.

Başbakanlığın, parlamentoya sunduğu OHAL’in 31 Ocak 2021’e kadar uzatılması ve yeni tedbirlere ilişkin yasal düzenlemeler de parlamentonun onayını aldı.

Bu arada, OHAL’in uzatılmasıyla beraber yeni tedbirler ve cezai yaptırımların da yürürlüğe girmesi parlamentoda kabul edildi. Buna göre, ülke genelinde açık alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirilirken, bu kurala uymayanlara 400 ile 1000 avro arasında para cezası uygulanacağı belirtildi.

Tedbirler çerçevesinde İtalya, Büyük Britanya, Hollanda ve Belçika'dan gelenlere de test yaptırma zorunluluğu getirdi.

Öte yandan, hükümet, virüsün yayılımını kontrol etmek amaçlı geliştirilen "Immuni" adı verilen temas takip uygulamasının kullanımını yaygınlaştırmaya ağırlık verecek. Şu ana kadar 6,5 milyonu aşkın kişi tarafından indirilen temas takip uygulaması, bazı kesimlerce özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla tepki çekiyordu.