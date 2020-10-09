Serbest bırakılan son Fransız rehine, esaret günlerini anlattı

Mali’de 2016'da kaçırılan ve dünyadaki son Fransız rehine olduğu belirtilen insani yardım görevlisi Sophie Petronin, "Hepimizin geçtiği ya da geçeceği sınavlar var. Başınıza gelenleri kabullenmezseniz çok zorlanırsınız" dedi.

Dünyada rehin tutulan son Fransız vatandaşı olarak bilinen insani yardım görevlisi Sophie Petronin, cihatçıların elinde geçirdiği zamanla ilgili açıklamalarda bulundu.

4 yıl içinde bir an için umudunu yitiriyor gibi hissettiğini anlatan Petronin, çölde dolaşırken kavurucu güneşin altında oturup ağladığını da söyledi.

French aid worker describes years in captivity in Mali desert https://t.co/Y2PZU1rapa pic.twitter.com/ALKSD7m8C0 — Reuters (@Reuters) October 9, 2020

​Esaret altındayken ülkesinden gelen bölük pörçük bilgilerle teselli bulduğunu söyleyen Petronin, kafasındaki küçük sesin kendisiyle konuştuğunda çektiği çileyle baş etme gücü bulabildiğini söyledi.

Petronin, gazetecilere yaptığı açıklamada "Kafamın içinde bir ses 'Ağlamamalı ya da üzülmemelisin. Senin yanındayım' dedi. O ses kurtarıldığım güne kadar susmadı" diye konuştu.

‘Neredeyse ruhani bir inziva haline getirdim’

"Hepimizin geçtiği ya da geçeceği sınavlar var. Başınıza gelenleri kabullenmezseniz çok zorlanırsınız" diyen Fransız kadın, "Esareti neredeyse ruhani bir inziva haline getirdim" dedi.

The release of #SophiePétronin after four years in captivity was greeted with relief by her family, who had feared not enough had been done to ensure her health and wellbeing.



Here's a look at Pétronin's career as a doctor and humanitarian worker in #Mali 🇲🇱⤵️ pic.twitter.com/UjmDjURdux — FRANCE 24 English (@France24_en) October 9, 2020

'İşime dönmek istiyorum'

The Guardian'ın aktardığında göre Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel tarafından karşılanan 75 yaşındaki Petronin, yetersiz şekilde beslenen çocuklara yardım etme işine dönmek istediğini söyledi.

Les Français se réjouissent avec moi de vous revoir enfin chère Sophie Pétronin. Bienvenue chez vous ! pic.twitter.com/OMmrLnBnY7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 9, 2020

​Kaybettiği kilolara ve 4 dişe rağmen doktorun kendisine temiz sağlık raporu verdiğini söyleyen Petronin, serbest bırakılan diğer rehinelerden farklı olarak, esaret altındayken kötü muamele görmediğini belirtti.

A 75-year-old French aid worker held hostage for years by Islamic extremists in Mali has arrived in France -- and says she wants to return to her aid work with malnourished children despite the ordeal. https://t.co/zudovGrjkF — AP Africa (@AP_Africa) October 9, 2020

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'Oğlumun söyledikleriydi; 'Dayan' dedi'

Uçaktan indikten sonra da Petronin, "Derinlerde, geri döneceğimden emindim. Arada ölmeyeceğimden emindim. Kendime şunu söyledim; ölümü çok önemseme. Çünkü nerede, ne zaman ve nasıl olacağını bilemezsin" dedi ve şunu ekledi:

"O yüzden kendime dedim ki 'Önemli değil'. Devam et, güçlü ol ve dayan. Oğlumun söyledikleriydi. Videoda söyledikleriydi; 'Dayan, dayan'. Ben de böyle yaptım"

Özel uçakla başkent Bamako'ya getirilen annesine çığlıklar ve gözyaşlarıyla sarılan oğlu ise mutluluktan onu yerden kaldırmıştı.

'I was certain that I would come back:' Sophie Pétronin on her release from captivity in Mali https://t.co/XOY0Pob13Q — MIGS (@MIGSinstitute) October 9, 2020

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Cisse: Hayal edemeyeceğiniz kadar zor şartlarda yaşadım

Petronin’le birlikte serbest bırakılan bir diğer kişiyse, 29 Mart'ta düzenlenen genel seçimler öncesi kampanyasını sürdürdüğü sırada Sarafere kentinden Koumaira'ya doğru yola giderken kaçırılan ana muhalefet partisi URD lideri Soumaila Cisse idi.

25 Mart’ten beri esir tutulan Cisse de “Hayal edemeyeceğiniz kadar zor şartlarda, yarı-kalıcı izolasyonda 6 ay geçirdim” dedi.

Batı Afrika'nın Sahel Bölgesi'ndeki cihatçı grupların elinde hala 6 yabancı kişi bulunuyor.

Petronin nasıl kaçırılmıştı?

Kuzeydeki Gao kentinde insani yardım faaliyetleri yürüten 75 yaşındaki Petronin, 24 Aralık 2016'da El Kaide bağlantılı bir grup tarafından kaçırılmıştı.

Örgüt tarafından 2017 ve 2018'de paylaşılan bazı videolarda görülen Petronin, Macron'dan yardım istemişti.

Mali'deki İslami isyan nasıl başladı?

2011 yılında ülkenin kuzeyinde başlayan ayrılıkçı ayaklanma bölgedeki cihatçı militanlara bazı bölgeleri ele geçirme fırsatı yarattı.

2013 yılındaysa Fransa'nın öncülük ettiği güçler, söz konusu bölgeleri tekrar kontrol etmede yardım etse de cihatçı gruplar bölgede aktif olarak saldırı ve kaçırma eylemlerini sürdürdü.

Mali hükümeti tüm bölgeyi kontrol etme konusunda henüz başarı sağlamış durumda değil. Fransa, Malili güçlere yardım etmeyi sürdürüyor.

Petronin’in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Macron, ‘terörizme karşı verdiği mücadelede Mali'ye desteklemeyi sürdüreceklerini’ de vurgulamıştı.