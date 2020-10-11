Ukrayna medyası: Koronavirüse yakalanan Poroşenko’nun durumu iyiye gidiyor

Ukrayna merkezli Ukrainskaya Pravda haber sitesi, daha önce koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve hastaneye kaldırılan eski Ukrayna lideri Poroşenko’nun durumunun iyiye gittiğini yazdı.

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun yakın çevresinden bir kaynağa dayandırılan haberde, daha önce durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Poroşenko’nun durumunun iyiye gittiği ifade edildi.

Ukrainskaya Pravda’ya konuşan kaynak, “(Poroşenko) kendini daha iyi hissediyor” ifadelerini kullandı.

Poroşenko, 29 Eylül’de koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Eski Ukrayna liderinin eşi Marina ise Poroşenko’nun Kiev’de bir koronavirüs hastanesinde tedavi altına alındığını, iki akciğerinde enfeksiyon olmasına rağmen güçlü bir irade ile hastalıkla mücadele ettiğini açıklamıştı.

Ukrayna’da 2014-2019 yılları arasında devlet başkanı olan Poroşenko, bugün muhalefetteki Avrupa Dayanışması Partisi’nin lideri.

Ukrayna’da bugün itibarıyla 261 bin 034 Kovid-19 vakası tespit edildi, 4 bin 972 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 113 bin 507 kişi ise hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.