Paris saldırganının mahkeme kararıyla sığınmacı statüsü aldığı ortaya çıktı

Fransa'da yayın yapan Le Point dergisine göre başkent Paris'te bir ortaokul öğretmenini başını keserek öldüren, ardından polis tarafından vurularak öldürülen kişinin mahkeme kararıyla sığınmacı statüsü aldığı ortaya çıktı.

Dergiye konuşan üst düzey bir bürokratın açıklamasına göre zanlı Abdulak Abuyezidoviç A. , 2008'de, 6 yaşındayken ailesiyle Çeçenistan’ın başkenti Grozniy’in güneyinde yer alan bir köyden Fransa’ya taşındı. Fransız yetkililer, uzun bir incelemenin ardından aileye sığınmacı statüsü vermeyi reddetti. Ancak 2011'de Ulusal İltica Mahkemesi yetkililerin kararını bozdu. Sonuçta katil zanlısı geçen martta Fransa’da oturma izni aldı.

Dergiye konuşan bir yetkili, “2011 yılında devlet korumasına alındığı için reşit olduğunda oturum izni otomatik olarak kendisine verildi” diye konuştu.

Le Point’in aktardığına göre zanlının babası, çalıştığı bir güvenlik kuruluşuna oğlunu da işe aldırdı. Bununla birlikte baba, oğlunun 'radikalleştiğinin' farkına varamadı.

Önceki akşam Paris'te katil zanlısı, sınıfta Hz. Muhammed karikatürü gösterdiği ileri sürülen bir ortaokul öğretmenini başını keserek öldürmüştü. Şüpheli kaçarken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cinayeti terör saldırısı olarak tanımlamıştı. Soruşturma kapsamında saldırganın aile fertleri dahil olmak üzere 11 kişi gözaltında.