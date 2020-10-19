Brigitte Macron karantinada

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, koronavirüs tespit edilen bir kişiyle aynı ortamda bulunmasının ardından karantinaya girdi.

Reuters'ın aktardığına göre, First Lady Brigitte Macron, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle aynı ortamda bulunmasının ardından 7 gün karantinada kalacak.

Brigitte Macron'un söz konusu kişiyle 15 Ekim'de bir araya geldiği ve hiçbir Kovid-19 semptomu göstermediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağlık durumuna ilişkin bir bilgi ise henüz verilmedi.