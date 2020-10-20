Belarus’ta Devlet Başkanı Lukaşenko’nun taraftarları ve karşıtları ayrı gösteriler düzenledi

Belarus’un başkenti Minsk’te muhalefet yanlıları ‘Emekliler Yürüyüşü’ yaparken Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu destekleyen diğer bir grubun ise ayrı bir miting düzenlediği öğrenildi.

Görgü tanıklarının Sputnik’e aktardığı bilgiye göre başkent Minsk’te muhalefet yanlıları ‘Emekliler Yürüyüşü’ yaparken Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu destekleyen diğer bir grup ise miting düzenledi.

Her iki eylemin katılımcıları yerel saatle 14.00’te Bağımsızlık Meydanı’nda toplanmaya başladı. Farklı siyasi görüşlere sahip iki grup bir süre bir arada kaldı, ardından ‘emekliler’ organize bir şekilde Zafer Meydanı'na yöneldi.

Bağımsızlık Meydanı’nda kalan grupta yer alan Belarus kolluk kuvvetlerinden, iç birliklerden ve sınır muhafızlarından gaziler, yapılan konuşmalarda ‘cumhuriyette barışı koruma’, ‘sokak değişikliklerini destekleyenlere, gıdım gıdım yaratılanların yok etmelerine izin vermeme’ gereğine vurgu yaptı.

Her sloganın ardından az sayıdaki muhalefet yanlıları, rakiplerine meydan okurcasına öfkeli bağırışlarla ve yuhalayarak karşılık verdi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre ‘Emekliler Yürüyüşünün’ katılımcıları, ellerinde afişler, çiçekler ve beyaz-kırmızı-beyaz bayraklarla Cumhuriyet Sarayı'nın bulunduğu Ekim Meydanı’na ulaştı. Kolluk kuvvetlerinin yürüyüşe katılanları takip ettiklerini, fakat izinsiz gösterinin katılımcılarını gözaltına alma girişiminde bulunmadıkları kaydedildi.

Belarus’ta protestolar

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanı seçimlerinin ardından Merkez Seçim Komisyonu, seçimleri Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığını, en yakın rakibi muhalif Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığını duyurmuştu.

Seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet ise, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.