Belarus, Rus petrolünün Avrupa'ya sevkiyatını durdurdu

Belarus devlet petrol şirketi Belneftehim'in sözcüsü Aleksandr Tişenko, düzenlediği basın toplantısında "Polonya Cumhuriyeti topraklarında ortaya çıkan teknik sorunlarla bağlantılı olarak Polonya tarafı, ülkedeki PJSC ‘Transneft’ temsilciliği nezdinde, ‘Mozır-Brest’ hattı üzerinden petrol sevkiyatının durdurulmasını talep etti" ifadelerini kullandı.

Tişenko, Belarus petrol boru hattı operatörü ‘Gomeltransneft Drujba’nın Rus petrolünün sevkiyatını sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptığına vurgu yaparak, petrolün şu anda üretim dağıtım istasyonu ‘Mozır’ rezervuarlarında biriktiğini kaydetti.

Daha sonra Belneftehim, Polonya tarafının sorunu giderdiğini ve Avrupa’ya sevkiyatın başlatılacağını duyurdu.