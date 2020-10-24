Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Blazej Spychalski, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Duda'ya dün uygulanan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Kendisinin durumu iyi ve gerekli tüm tıbbi yardımı alıyor" ifadelerini kullandı.

Ülkede son açıklanan verilere göre, toplam koronavirüs vaka sayısı 228 bin 318'e ulaştı.