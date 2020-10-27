Lukaşenko protestolara katılan öğrencilerin üniversitelerden ihraç edilmesini istedi

Anayasa değişikliklerinin ele alınacağı 6. Belarus Halk Meclisi hazırlık toplantısında konuşan Lukaşenko, izinsiz protestolara katılan öğrencilerin üniversitelerden ihraç edilerek, ‘kimilerinin orduya, kimilerininse sokaklara’ gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

Belarus lideri ayrıca lise ve üniversite öğrencilerinin velilerine, gençlerin protestolara katılmalarını önlemeleri çağrısında bulundu.

Belarus'un resmi haber ajansı BelTa’nın aktardığına göre Lukaşenko, “Öğrenciler, okumak için geldiniz, okuyunuz. Okumak isteyen okusun. Yasaları ihlal ederek izinsiz gösterilere katılanlar ise öğrenci olma hakkından mahrum kalır. Söylediğim gibi lütfen kimilerini orduya, kimlerini de sokaklara yollayın. Sokaklarda dolaşsınlar, fakat üniversiteden ihraç edilmeliler” diye konuştu.

‘İğrenç davranan’ üniversite öğretim üyelerine yönelik te aynı işlemi uygulama çağrısında bulunan Lukaşenko, aynı zamanda böyle davranan kişilerin sayısının çok az olduğuna işaret etti.

Bürokratların, yararı olmayacağı için hiç kimseyi ikna etmeye çalışmamalarını isteyen Lukaşenko, “En iyi durumda onları inlerine kapatmış oluruz, fakat sonra oradan yine çıkacaklar” diyerek, öğrenci velilerine ise şöyle seslendi:

“Sonradan acı çekmemek için çocuklarınızı sokaktan uzaklaştırın. Geri kalanlarına ise yasalarda öngörülen en ağır cezaları uygulayacağız.”

Protestocuların birçok yönde ‘kırmızı çizgiyi’ aştıklarına dikkat çeken Lukaşenko, Belarus’un terör tehditleri ile de karşı karşıya gelmeye başladığını dile getirerek, göstericilerin ülkedeki demir yollarına yönelik yapılan sabotaj girişimlerini örnek gösterdi.

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerinde Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşısındaki en güçlü muhalif isim olarak öne çıkan Svetlana Tihanovskaya, daha önce yaptığı açıklamada Lukaşenko’yu 25 Ekim’e kadar görevinden istifa etmeye, sokaklardaki şiddeti durdurmaya ve siyasi tutukluları serbest bırakmaya çağırmıştı. Belarus muhalif ayrıca yıl sonuna kadar yeni devlet başkanlığı seçimleri yapılması çağrısında bulunmuştu.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu. Ancak muhalefet Lukaşenko'nun seçimlerin geçersiz olduğu konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor. Son olarak dün itibariyle ülkede ulusal grev ilan edildi, ülke genelinde greve ve grev yanlısı gösterilere katılan yaklaşık 250 kişi gözaltına alındı.