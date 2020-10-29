Koronavirüs Avrupa'da en hızlı Belçika'da yayılıyor

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bulaşma oranının en yüksek seyrettiği ülke Belçika oldu. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin verilerine göre, (ECDC) 27 Ekim itibarıyla Belçika'da 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı son 14 günde 1391 olarak kaydedildi.

Belçika'nın Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verisine göre ise bu sayı 1448'e çıktı. Böylece 11,4 milyon nüfuslu Belçika, Avrupa'da Kovid-19 salgınında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü ülke haline geldi.

Birkaç gün önce en üst sıradaki Çekya ise Belçika'nın arkasında geliyor. Çekya'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1380.

Çekya'yı ise 760 vaka ile Lüksemburg, 732 ile Slovenya, 694 ile Hollanda, 687 ile Lichtenstein, 629 ile Fransa takip ediyor.

Avrupa'da 100 bin kişideki en az vaka sayısı ise 41 ile Estonya'da. Estonya'dan sonra gelen Norveç'te bu sayı 44, Finlandiya'da 50, Yunanistan'da 82, İsveç'te 117, Almanya'da 144, Danimarka'da 148.