Katalonya bağımsızlık referandumu davasına ilişkin soruşturmada 'Rus izi' bulundu

Barcelona ve Gerona'da dün referandum davasıyla ilgili geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendi ve çoğunluğunu siyasetçilerle işadamlarının oluşturduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Sputnik, İspanyol hakim Joachim Aguirre'nin düzenlediği arama emrine ulaştı. Belgeye göre Aguirre, telefon görüşmelerinin kayıtlarına dayanarak bağımsızlık hareketine destek vermeye hazır olan ve eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'a 10 bin asker temin etme ve Katalonya'nın tüm borçlarını ödeme teklifinde bulunan Ruslardan oluşan bir grubun izine rastladı.

SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov döneminde kurulduğunu öne sürdüğü Rus grubunun Katalonya'yı İsviçre gibi bir ülkeye dönüştürmek istediğini iddia eden Aguirre, "Görüşmeler, Katalon siyasetçi Victor Terradellas aracılığıyla yürütüldü. 2017 sonbaharında Ruslar, Puigdemont'a bağımsızlık ilan etmesi halinde 10 bin asker temin edilmesi de dahil olmak üzere destek vermeyi teklif etti. Eğer Puigdemont bu teklifi kabul etseydi, olaylar trajik hale gelebilir ve ülkede silahlı çatışmalar yaşanabilirdi" ifadelerini kullandı.

Aguirre arama emrinde "Kremlin'in yer aldığı bir dezenformasyon ve istikrarsızlaştırma stratejisi izlendi ve Kremlin'in kontrolü altındaki Russia Today ve Sputnik ana kitle iletişim araçları olarak kullanıldı" iddiasında da bulundu.

Belgede Julian Assange ve Edward Snowden'ın yayıncısı olarak nitelenen Russia Today ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve Terradellas'le görüşen Rus siyaetçi Vladimir Markov'un da adı geçti.

Katalonya'da 2016-2017 yıllarında özerk hükümet başkanı olarak görev yapan ve bağımsızlık yanlısı girişimlere öncülük eden Puigdemont, yasa dışı bağımsızlık referandumu ve tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından 30 Ekim 2017'de İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya gitmişti.