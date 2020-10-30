İsveç popülist sağının liderinden Fransa'daki kafa kesmelere yorum: İslamcılığa izin veren liberal solun elleri kanlı

Fransa'daki son terör saldırıları ve iki hafta içinde iki kafa kesme olayıyla ilgili değerlendirmeler yapan İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, sorumluluğun, İslamcılığın Avrupa'da gelişip yayılmasına izin veren Batılı liberal sol siyasilerde olduğunu söyledi.

Charlie Hebdo'nun Muhammed peygamber karikatürlerini yayımlamasını savunan 'laik' Fransa'nın Müslüman ülkelerle kriz yaşayıp yeniden İslamcı terörizmin hedefine dönüşmesiyle ilgili İskandinavya'nın popülist sağından değerlendirmeler geldi.

Popülist-milliyetçi-muhafazakar parti İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, perşembe günü Fransa'nın Nice kentinde kiliseye gidenlerin bıçaklı saldırıya uğraması ve biri başı kesilmek suretiyle üç kişinin öldürülmesinin ardından Twitter'da bir yorum klipi yayımladı.

De har blod på sina händer. pic.twitter.com/VkwNRJvHgr — Jimmie Åkesson (@jimmieakesson) October 29, 2020

Liberal solu İslamcılığın Avrupa'da gelişip yayılmasına izin vermekle suçlayan İsveç Demokratları'nın lideri, Batı'nın liberal solcu siyasilerinin haince davrandığını, ehliyetsiz ve beceriksiz olduklarını, dünya görüşlerinin gerçekçilikten uzak olduğunu ve tüm bunların İslamcı terörizmin yükselişine yol açtığını savundu.

Klipte "Terörizm Avrupa'da yine yükselişte. Buna karşı güç kullanarak mücadele etmeliyiz. Toplumlarımızı ve yurttaşlarımızı korumak zorundayız" diyen Jimmie Akesson, siyasilerin en önemli işinin yurttaşları korumak olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Ve liberal solun bu temel görevi yerine getirmekte fena halde başarısız olduğu aşikar. İslamcılığın kurulup yerleşmesine izin verdiler, Avrupa çapında büyüyüp yayılmasına göz yumdular."

"Kendi yurttaşlarına ihanet ettiler. Ellerinde kan var. Geleceğini hiç öngöremeyen bu hain beceriksiz yöneticilerin yerini gerçeklikte yaşayan ve gerçek sorumluluk almak isteyen siyasetçilerin almasının zamanı geldi."

İsveç'in önde gelen terörizm araştırmacılarından Magnus Ranstorp, 'karikatür skandalının gerilimi daha da tırmandırdığı dönemde, Nice'deki terörist saldırının ardından yeni saldırı riskinin arttığı' görüşünü dile getirdi.

Norveç haber ajansı NTB'ye konuşan İsveç Savunma Akademisi araştırmacısı, bu saldırıların bağlamını oluşturan çatışmanın sürekli tırmanma eğiliminde olduğunu ve karikatür ihtilafıyla daha da kötüleştiğini, bunun yeni bir durum olmasa da aşırı şiddeti tetikleyebileceğini söyledi.

Sınıfta karikatürleri gösteren tarih öğretmeni Samuel Paty'nin 16 Ekim'de Paris'te başının kesilerek öldürülmesinin ardından 29 Ekim'de Nice'de kiliseye giden 60 yaşında bir kadının kafasının kesilmesinin çok kısa bir zaman aralığında gerçekleştiğine dikkat çeken Ranstorp, bunun toplumda radikalleşme ve kutuplaşma yaratarak farklı gruplar arasında savaş tetikleyebileceği uyarısını yaptı.

İsveçli terör uzmanı, Fransa için "Laik toplumlarla İslamcı terörizm arasındaki çatışmada krizin merkezinde bulunuyor" değerlendirmesini yaptı.