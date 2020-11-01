İvanişvili: ‘Gürcü Rüyası’ üçüncü kez seçimleri kazandı

Gürcistan'da bugün gün parlamento seçimleri yapıldı. Gürcü televizyon kanallarının aktardığı ilk verilere göre, seçimleri iktidardaki ‘Gürcistan Rüyası’ partisi önde götürürken, onu Mihail Saakaşvili'nin kurduğu Birleşik Ulusal Hareket izliyor.

Bidzina İvanişvili, kurucusu olduğu ‘Gürcistan Rüyası’ partisinin değerli bir ekipten oluştuğunu ve seçmenlerin bugün onları destekleyerek iyi bir karar verdiklerine vurgu yaparak “Parti olarak “Gürcistan Rüyası’ üçüncü kez seçimleri kazandı.Ülkemizin ihtiyacı olan dayanışmacı ekibi oluşturduk ve başardık” dedi.

‘Gürcistan Rüyası’ partisinin üye ve destekçileri, parti binası önünde zafer kutlamalarına başladı.

Gürcistan'da, 31 Ekim'de pandemi koşullarında yapılan parlamento seçimlerine 48 parti ve iki seçim bloğu katılmıştı.