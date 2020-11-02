Hollanda’da raydan çıkan tren 7.5 metrelik balina heykelinde asılı kaldı

Rotterdam kentinin Spijkenisse bölgesindeki De Akkers istasyonunda bakım için boş sefer yapan tren raydan çıkınca 7.5 metre yükseklikteki plastik dev balina heykeline çarptı. Tren daha sonra 7.5 metre yükseklikte asılı kaldı.

Metro istasyonu yetkilileri, kaza sırasında trenin boş olduğunu ve trendeki makinistin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, kaza sonrasında balina kuyruğu heykelinin üstünde zorlukla duran treni indirebilmek için yoğun çaba harcadı. Yerel medya, trende teknik bir sorun sonucu arızalandığını ifade ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

'Heykelin bu kadar güçlü olmasına şaşırdım'

Heykeli yapan sanatçı Maarten Struijs, "Böyle bir şey olacağını hayal bile edemezdim. Heykelin bu kadar güçlü olmasına şaşırdım. 20 yıldır istasyonda duran plastik heykelin bir treni tutmasını beklemezsiniz" dedi.

Heykel, De Akkers istasyonuna 2002 senesinde dikilmişti.